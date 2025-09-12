Александр Хинштейн открыл экстерриториальный участок на станции метро «Курская»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил экстерриториальный участок на станции метро «Курская». Он напомнил, что жители региона могут проголосовать в Москве.





«То, что я увидел сегодня, и то, что видел ранее, меня сильно впечатляет. Москва — один из лидеров в технологической сфере. Для нас было важно, чтобы жители Курской области, которые сейчас по тем или иным причинам в Москве, могли проголосовать на выборах. Мы обратились к правительству Москвы и избиркому с инициативой, чтобы такая возможность у них была, и они нас поддержали. Только-только открылся участок, я приехал сюда не случайно — для области это символично. Я хочу сказать спасибо за организацию», — поделился Хинштейн.





Ранее он посетил участок в центре госуслуг в торговом комплексе «Афимолл Сити» и оценил готовность избирательной комиссии к работе в дни выборов.





С 12 по 14 сентября в России выберут 21 губернатора и около 46 тысяч депутатов различного уровня.