«112»: В психбольнице Тамбова произошел пожар, пострадали пять человек
Предварительно, двое находятся в тяжелом состоянии undefined
В психиатрической больнице города Тамбова ночью случился пожар. 

В результате возгорания пострадали пять пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «112». 


Спасатели оперативно ликвидировали огонь. Причины пожара устанавливаются.


11 января крупный пожар произошел в здании психиатрической больницы в подмосковном городе Яхрома. Огнем была охвачена кровля на площади 1000 квадратных метров. Спасены четыре человека, их вытащили из горящего здания.


18 декабря 2024-го загорелась поликлиника №2 в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, клубы черного дыма были видны из разных районов города. 


В Сеть попали видео, где люди прыгают из окон здания. В МЧС заявили, что огонь распространился на 300 квадратов, но открытое горение ликвидировано. Пожар в поликлинике мог произойти из-за нарушений при проведении огнеопасных работ, рассказал Daily Storm источник в экстренных службах.

