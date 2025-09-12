«112»: В психбольнице Тамбова произошел пожар, пострадали пять человек

В психиатрической больнице города Тамбова ночью случился пожар.

В результате возгорания пострадали пять пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «112».





Спасатели оперативно ликвидировали огонь. Причины пожара устанавливаются.





11 января крупный пожар произошел в здании психиатрической больницы в подмосковном городе Яхрома. Огнем была охвачена кровля на площади 1000 квадратных метров. Спасены четыре человека, их вытащили из горящего здания.





18 декабря 2024-го загорелась поликлиника №2 в центре Екатеринбурга. По словам очевидцев, клубы черного дыма были видны из разных районов города.





В Сеть попали видео, где люди прыгают из окон здания. В МЧС заявили, что огонь распространился на 300 квадратов, но открытое горение ликвидировано. Пожар в поликлинике мог произойти из-за нарушений при проведении огнеопасных работ, рассказал Daily Storm источник в экстренных службах.