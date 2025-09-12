Экс-президента Бразилии Болсонару приговорили к 27 годам лишения свободы за попытку госпереворота

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару получил 27 лет лишения свободы по обвинению в попытке госпереворота. Экс-главу государства (2019-2022) также признали виновным в создании преступной организации и насильственном подрыве верховенства закона.





Приговор состоит из двух частей: 24 года и девять месяцев тюремного заключения и 2,5 года содержания под стражей.





По версии следствия, Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление Лулы да Силвы в должность президента и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года — спустя три дня после вручения избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны.





Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция, в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы и других лиц.





В январе 2023 года, после вступления нового президента в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около пяти тысяч человек, более 1,4 тысячи были задержаны. 4 августа 2025 года политик был заключен под домашний арест.





Болсонару — сторонник Дональда Трампа. Госдеп США после приговора заявил, что Вашингтон отреагирует «на эту охоту на ведьм».