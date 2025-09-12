Исполнительницу хита «Матушка» Татьяну Куртукову внесли в базу украинского «Миротворца»

Исполнительница популярной песни «Матушка» Татьяна Куртукова (фамилия после замужества — Макеева) оказалась в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», пишет издание «Постньюс».





Отмечается, что информация о певице была внесена в базу 11 сентября за участие в прошлогоднем «Голубом огоньке», среди гостей которого были ветераны СВО. В карточке артистки указаны обвинения в «пропаганде войны», поддержке ВС РФ, «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «соучастии в преступлениях против украинских граждан».





При этом в базе по ошибке значится фамилия Макарова, тогда как фамилия певицы по мужу — Макеева, обратило внимание издание.





Ранее стало известно, что певицу Анну Асти (настоящая фамилия — Дзюба) внесли в базу данных «Миротворца».





Поводом для этого стало получение артисткой гражданства России.