Новости
Новости 18+
St
Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону СВО
18+
Ранее его перевели из колонии-поселения в колонию общего режима undefined
Новости

Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону СВО

Ранее его перевели из колонии-поселения в колонию общего режима

Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону специальной военной операции. 27-летний исполнитель, осужденный по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, несколько раз высказывал такую просьбу.


«Он хотел поехать на СВО, потом передумал, затем опять готов был ехать, но ему отказали», — рассказал журналистам Валерий Шарлот, отец Эдуарда. 


Артиста приговорили к 5,5 года лишения свободы. В августе стало известно, что певца перевели из колонии-поселения в ИК общего режима. 


Отец музыканта объяснял Daily Storm, что его сын «не держал за спиной руки», клал в тумбочку то, что не разрешено, например, майку. Таких нарушений, по словам Валерия Шарлота, было 19. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сво #валерий шарлот #эдуард шарлот
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...