Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону СВО

Певцу Шарлоту отказали в отправке в зону специальной военной операции. 27-летний исполнитель, осужденный по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, несколько раз высказывал такую просьбу.





«Он хотел поехать на СВО, потом передумал, затем опять готов был ехать, но ему отказали», — рассказал журналистам Валерий Шарлот, отец Эдуарда.





Артиста приговорили к 5,5 года лишения свободы. В августе стало известно, что певца перевели из колонии-поселения в ИК общего режима.





Отец музыканта объяснял Daily Storm, что его сын «не держал за спиной руки», клал в тумбочку то, что не разрешено, например, майку. Таких нарушений, по словам Валерия Шарлота, было 19.