«Алло, это доставка «Яндекса»: новый способ мошенничества замечен в мессенджере МАХ

В новом российском мессенджере Max мошенники стали атаковать пользователей, используя настоящие адреса граждан и представляясь известной службой доставки.





«Я сотрудник компании «Яндекс», вашу посылку курьер доставит через час», — сказал мошенник жительнице Ярославля.





Девушка пояснила, что ничего не заказывала, на что ей ответили: «Возможно, это ваши родственники, сможете принять заказ?» Получив положительный ответ, звонящий попросил назвать номер заказа, который, разумеется, жертве известен не был. После этого злоумышленник назвал имя, фамилию и адрес прописки — все было верно.





«Сейчас вам придет шестизначный код, назовите его», — попросил мошенник. Ссылка, которая поступила на телефон россиянки, по ее словам, предоставляла доступ к электронной почте, к которой были привязаны все аккаунты, приложения, в том числе Госуслуги.





Девушка пояснила «Михаилу», что это не код подтверждения и ничего забирать она не будет, на что ей ответили: посылка будет лежать на складе, а деньги начнут списываться с ее счета.





Daily Storm обратился в техподдержку мессенджера за разъяснением ситуации, но ответа на момент публикации заметки получено не было.