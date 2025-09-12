Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Указано, что «устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год». В регуляторе отметили, что «экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», а «в последние месяцы активизировался рост кредитования».





Там подчеркнули, что инфляционные ожидания остаются высокими. В сообщении указано, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.





По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.





Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Следующее заседание регулятора по обсуждению ключевой ставки запланировано на 24 октября.