Ирина Яровая посетила московский экстерриториальный участок в «Афимолл Сити»
Она рассказала, что голосовать в Москве на региональных выборах — быстро и надежно undefined
Ирина Яровая посетила московский экстерриториальный участок в «Афимолл Сити», организованный для голосования жителей регионов, в которых с 12 по 14 сентября выбирают губернаторов. 


«Сегодня в Москве впервые на избирательном участке можно проголосовать жителям других регионов, в которых проходят выборы. Как житель Камчатки, я сегодня имею возможность принять участие в выборах губернатора Камчатского края, проголосовав на московском избирательном участке по месту моей работы. Это очень и очень важно для меня, как гражданина и как жителя Камчатки», — сказала заместитель председателя Госдумы. 


Яровая оценила работу участка и ознакомилась с алгоритмом работы членов избирательной комиссии в начале первого дня голосования — на это время, сразу после открытия участков, традиционно приходится основной поток голосующих.

