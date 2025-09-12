Новости
Футболист Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе
Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в московском кафе. Футболист пошел навстречу следствию на допросе, пишет ТАСС. 


Об уголовном расследовании в отношении бывшего нападающего «Краснодара» стало известно на этой неделе. Спортсмена обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Смолову грозит до трех лет лишения свободы.


Сам инцидент произошел в мае, а в июле появилось видео с камер заведения на Большой Никитской улице: там видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей.  


После публикации ролика Смолов заявил, что хотел решить все мирно, но его стали шантажировать. Спортсмен также принес извинения.

