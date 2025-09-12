Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил экстерриториальный участок в Москве

Леонид Слуцкий рассказал о работе экстерриториальных участков в Москве. Лидер ЛДПР посетил один из таких участков, где в течение трех дней идет голосование: жители регионов выбирают своих губернаторов, находясь в столице.





«Я приехал на избирательный участок, образованный в Москве на станции метро «Курская». Гости столицы, жители других регионов могут реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома. Для этого в столице организовано 14 таких избирательных участков», — рассказал председатель ЛДПР.





Он отметил, что участки размещены в самых доступных и проходимых местах: в МФЦ, торговых центрах, на станции метро. По словам Слуцкого, это «беспрецедентно удобно и технологично».





«Мы выставили наблюдателей по всей стране, включая Москву, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса», — добавил политик.





Выборы в России проходят с 12 по 14 сентября включительно.