Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил экстерриториальный участок в Москве

Леонид Слуцкий рассказал о работе экстерриториальных участков в Москве. Лидер ЛДПР посетил один из таких участков, где в течение трех дней идет голосование: жители регионов выбирают своих губернаторов, находясь в столице. 


«Я приехал на избирательный участок, образованный в Москве на станции метро «Курская». Гости столицы, жители других регионов могут реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома. Для этого в столице организовано 14 таких избирательных участков», — рассказал председатель ЛДПР. 


Он отметил, что участки размещены в самых доступных и проходимых местах: в МФЦ, торговых центрах, на станции метро. По словам Слуцкого, это «беспрецедентно удобно и технологично». 


«Мы выставили наблюдателей по всей стране, включая Москву, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса», — добавил политик. 


Выборы в России проходят с 12 по 14 сентября включительно. 

