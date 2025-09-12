На Эльбрусе при обрыве канатной дороги погибли два человека

Новости
На горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. 


«На настоящий момент информации о пострадавших нет. Предварительно причина аварии — сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами», — рассказал Коков.


На месте происшествия работают спасатели, осуществляется эвакуация тел погибших. 


8 августа в курортной зоне Нальчика (Кабардино-Балкария) оборвалась канатно-кресельная дорога. Пострадали 10 человек. 

