Новости
Новости 18+
St
Председатель комитета Госдумы по науке Кабышев посетил Общественный инфоцентр
18+
Наблюдатели от СРЗП не фиксируют нарушений на выборах в столице undefined
Новости

Председатель комитета Госдумы по науке Кабышев посетил Общественный инфоцентр

Наблюдатели от СРЗП не фиксируют нарушений на выборах в столице

Депутат Госдумы от справедливороссов и глава думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев высоко оценил организацию голосования на участках в Москве.


«Наша задача — обеспечить граждан возможностью реализовать свое избирательное право. Спасибо Москве, что она организовала эти экстерриториальные участки, ведь это повышает как легитимность выборов, так и качество власти», — сказал он. 


Кабышев представляет интересы Калужской области. В этом регионе проходят выборы губернатора, на которые один из кандидатов выдвинут СРЗП. 


Общение с наблюдателями проходило в формате видеоконференцсвязи. Наблюдатели от партии сообщили, что участки работают штатно и справились с основным потоком голосующих, который традиционно приходится на первый день голосования.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #выборы #наблюдатели #срзп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...