Председатель комитета Госдумы по науке Кабышев посетил Общественный инфоцентр

Депутат Госдумы от справедливороссов и глава думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев высоко оценил организацию голосования на участках в Москве.





«Наша задача — обеспечить граждан возможностью реализовать свое избирательное право. Спасибо Москве, что она организовала эти экстерриториальные участки, ведь это повышает как легитимность выборов, так и качество власти», — сказал он.





Кабышев представляет интересы Калужской области. В этом регионе проходят выборы губернатора, на которые один из кандидатов выдвинут СРЗП.





Общение с наблюдателями проходило в формате видеоконференцсвязи. Наблюдатели от партии сообщили, что участки работают штатно и справились с основным потоком голосующих, который традиционно приходится на первый день голосования.