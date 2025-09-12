Новости
Новости 18+
St
Минюст признал иноагентами журналистку Ирину Бороган и писателя Эдуарда Тополя
18+
В реестр также попали блогер Сергей Куропов и активистка Ирина Шумилова undefined
Новости

Минюст признал иноагентами журналистку Ирину Бороган и писателя Эдуарда Тополя

В реестр также попали блогер Сергей Куропов и активистка Ирина Шумилова

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В перечень вошли журналистка Ирина Бороган, блогер Сергей Куропов, писатель и сценарист Эдуард Тополь, а также активистка Ирина Шумилова.


В список иноагентов включен проект «Обманутый россиянин», участники которого выступали против СВО и распространяли призывы к протестам, отмечается на сайте Минюста.


Также там указано, что физлица, внесенные в перечень, принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступали против проведения СВО.


Кроме того, Куропов отождествлял Российскую Федерацию с Третьим рейхом, сказано в сообщении ведомства. Все иностранные агенты проживают за пределами России.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#минюст #иноагент #иностранный агент
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...