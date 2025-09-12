Минюст признал иноагентами журналистку Ирину Бороган и писателя Эдуарда Тополя

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В перечень вошли журналистка Ирина Бороган, блогер Сергей Куропов, писатель и сценарист Эдуард Тополь, а также активистка Ирина Шумилова.





В список иноагентов включен проект «Обманутый россиянин», участники которого выступали против СВО и распространяли призывы к протестам, отмечается на сайте Минюста.





Также там указано, что физлица, внесенные в перечень, принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступали против проведения СВО.





Кроме того, Куропов отождествлял Российскую Федерацию с Третьим рейхом, сказано в сообщении ведомства. Все иностранные агенты проживают за пределами России.