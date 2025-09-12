ЦИК: Первый день голосования на участках в Москве проходит штатно

Член Центризбиркома Людмила Маркина побывала во флагманском офисе госуслуг ЦАО, где 122 сентября открылся один из 14 экстерриториальных избирательных участков столицы.





«Решение организовать в Москве условия для голосования гостей из регионов было правильным: сегодня я увидела, что участие в выборах с помощью терминалов электронного голосования удобно и пользуется популярностью. Радует, что многие голосующие — это молодые люди, студенты, которые приехали из разных регионов в столицу учиться, но не остались равнодушными к судьбе родных мест», — сказала она.





С 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проходят выборы глав, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков. Для участия в голосовании из столицы нужно было заранее подать заявление на портале «Госуслуги».