Новейшую технологию применили при создании трамвайной линии в Москве
Работы на проспекте Сахарова проходили по технологии бесшовной укладки undefined
Трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова построили по новой технологии бесшовной укладки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.


Пути располагаются на усиленном монолитном основании. Благодаря использованию резиновых виброизолирующих матов обеспечено плавное, бесшумное движение трамваев.


Линия находится на обособленном полотне, отделенном от проезжей части разметкой, что гарантирует бесперебойное движение общественного транспорта без помех для автомобилей.


Протяженность линии — 2,1 километра. Она проходит от Чистых прудов по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой до Комсомольской площади.

