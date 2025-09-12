В Общественном инфоцентре рассказали, как проходят выборы на участках Москвы

В Общественном инфоцентре рассказали, что выборы на участках в Москве проходят штатно. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Александр Асафов.





«Мы видим, что решение об открытии избирательных участков во флагманских центрах «Мои документы» и других общественных местах, а не в образовательных учреждениях, было правильным. Людям, которые не живут в Москве, а просто проводят здесь отпуск, учатся или приехали в командировки, довольно легко доехать до избирательных участков», — отметил он.





Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев уточнил, что все избирательные участки открылись в 08:00, на каждом из них находятся общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий.





На текущий момент выдано более семи тысяч электронных бюллетеней, заявил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.