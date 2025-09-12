Новости
Как манул Тимофей готовится к зиме, покажут в трансляциях Московского зоопарка
У животного начался период так называемой зажировки undefined
В Московском зоопарке манул Тимофей активно готовится к предстоящей зиме. Период зажировки (набора веса) у пушистого начинается в сентябре и завершается примерно к декабрю. 

 

В это время кот часто и подолгу гуляет на улице. Он ищет еду, спрятанную зоологами. В начале лета символ Московского зоопарка пребывал в своем минимальном за год весе — 3,7 килограмма. 

 

«К началу осени зоологи начали постепенно увеличивать размер порций, и сейчас кот весит уже пять килограммов. В данный момент у манула двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 350-400 граммов. Пока один день — понедельник — остается голодным или разгрузочным, когда животное не получает корм. Для сравнения, летом Тимофей получал порядка 150-250 граммов в сутки. В Московском зоопарке в рацион палласова кота входят крысы и перепелки», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. 

 

Манул — редкий пушистый представитель семейства кошачьих родом из Центральной Азии. Этот вид занесен в российскую и международную Красные книги.

