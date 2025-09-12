Депутат Госдумы Журова проголосовала на экстерриториальном участке в Москве

Депутат Госдумы Светлана Журова проголосовала на выборах главы Ленинградской области на экстерриториальном участке в Москве, расположенном во флагманском центре госуслуг в торговом центре «Афимолл Сити».





«Я всегда участвую в выборах — это гражданский долг каждого. Правда, моя работа в Думе обязывает меня жить на два региона, как и других ленинградцев. Поэтому в этом году для нас создали отличную возможность: выбрать удобный участок в Москве и заехать туда по пути с работы, чтобы проголосовать за губернатора Ленинградской области», — сказала Журова.





Она отметила, что пять лет назад ей нужно было лично брать открепительный талон по месту прописки и только потом голосовать на участке в Москве.





«Сейчас все делается онлайн, и весь процесс — от подачи заявления на «Госуслугах» до сообщения «Ваш голос учтен» — очень прост и требует минимальных затрат времени», — рассказала депутат.





С 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проходят выборы губернаторов, могут проголосовать в Москве.