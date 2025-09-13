Новости
Новости 18+
St
На Камчатке произошло новое землетрясение, губернатор Солодов заявил об угрозе цунами
18+
Все службы переведены в режим повышенной готовности undefined
Новости

На Камчатке произошло новое землетрясение, губернатор Солодов заявил об угрозе цунами

Все службы переведены в режим повышенной готовности

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,4 в эпицентре, в краевой столице — 4-6. Объявлена угроза цунами.


«Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока», — информировал Солодов. 


Он попросил население сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.


30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. В Вилючинске, где расположена база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, было зафиксировано более 680 повторных толчков. В городе развернули два пункта временного размещения для пострадавших. После землетрясения началось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#землетрясение #камчатка #владимир солодов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...