На Камчатке произошло новое землетрясение, губернатор Солодов заявил об угрозе цунами

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе произошло землетрясение магнитудой 7,4 в эпицентре, в краевой столице — 4-6. Объявлена угроза цунами.





«Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока», — информировал Солодов.





Он попросил население сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.





30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. В Вилючинске, где расположена база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, было зафиксировано более 680 повторных толчков. В городе развернули два пункта временного размещения для пострадавших. После землетрясения началось первое за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова.