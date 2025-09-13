В Москве начался второй день голосования за глав российских регионов. В 08:00 открылись 14 экстерриториальных избирательных участков, на которых продолжают голосовать жители 19 регионов.





«Второй день голосования за глав регионов в Москве начался в штатном режиме. Все избирательные участки открылись вовремя, на каждом находятся члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий. Ни на одном из участков нарушения не зафиксированы», — рассказал на утреннем брифинге председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.





Он также напомнил, что в первый день голосования из подавших заявление на голосование в Москве избирателей свой выбор уже сделали более 8600 человек.





Проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков города могут жители регионов, предварительно подавшие заявления.