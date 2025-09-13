Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

Евгению Хасис, отбывавшую срок в колонии в Мордовии за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова, выпустили на свободу. В конце августа за ней установили административный надзор, пишет РИА Новости.





Адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову застрелили в январе 2009 года в центре Москвы. За убийство осудили Никиту Тихонова (пожизненно) и его гражданскую жену Евгению Хасис (18 лет колонии). Пара входила в группировку БОРН («Боевая организация русских националистов»), на счету которой серия убийств.





Следствие заявляло, что Маркелова убили из-за участия в антифашистском движении. Хасис подала гражданскому мужу сигнал о том, что пора выходить навстречу жертве, Тихонов выстрелил. Бабурову застрелили как свидетельницу, но ее мать говорила, что дочь преследовали неонацисты.





В 2022 году Хасис сократили срок до 17 лет. Из приговора исключили наказание за незаконный оборот оружия, оставив только срок за соучастие в убийстве Маркелова. В 2024-м правозащитница Ева Меркачева сообщила «Подъему», что осужденная попросила отправить ее на СВО.