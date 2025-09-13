В Общественном инфоцентре в Москве обсудили ход голосования за глав регионов

Онлайн-встреча представителей столичной и региональных общественных палат прошла в Общественном информационном центре, который объединил в Москве наблюдателей, журналистов и политические партии, заинтересованные в наблюдении за выборами высших должностных лиц регионов, пишет Агентство городских новостей «Москва».





Общественники обсудили ход наблюдения и промежуточные показатели явки на выборы глав субъектов России на 14 экстерриториальных участках столицы. Они продолжают работать в субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00. Проголосовать могут жители 19 регионов, предварительно подавшие заявление на «Госуслугах».





«Восхищения достоин уровень внедрения в избирательный процесс новых технологий в столице. Проголосовать с помощью электронных терминалов – это просто и, что особенно важно для тех, кто в Москву приехал по делам, быстро, не требует лишней бумажной волокиты», – сказал председатель комиссии Общественной палаты Республики Коми по вопросам развития гражданского общества, информационной политики, общественного контроля, общественного наблюдения и взаимодействию с общественными организациями Алексей Облизов.





Он подчеркнул, что видеонаблюдение позволяет следить за тем, как голосуют жители не только на домашних участках, но и за тысячи километров от дома.





Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев подчеркнул: в столице рады, что наработанный в течение нескольких лет опыт полезен общественникам в других регионах.





В этом году с 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проходят выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков, расположенных в разных районах Москвы. Каждый участок оборудован камерами видеонаблюдения, а за процессом следят наблюдатели.