Новости
Новости 18+
St
Посол Аргентины заявил о прекращении «родильного туризма» из России
18+
Теперь человек должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в этой южноамериканской республике undefined
Новости

Посол Аргентины заявил о прекращении «родильного туризма» из России

Теперь человек должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в этой южноамериканской республике

Власти Аргентины существенно пересмотрели свою миграционную политику так, что подать заявление на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка уже нельзя. Об этом заявил в интервью РБК посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. 


«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — сказал Виейра. 


Теперь, чтобы получить аргентинское гражданство путем натурализации, иностранный гражданин старше 18 лет должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в Аргентине и что он проживал тут два года до подачи заявления на натурализацию. То есть он не может покинуть Аргентинскую Республику в течение этих двух лет. 


По словам дипломата, аргентинские власти ужесточили миграционную политику, поскольку прибывающие из других стран граждане «независимо от национальности» зачастую злоупотребляли системой государственного образования и общественного здравоохранения.  


«Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг», — указал он. 


По статистике, с 2022-го по 2023 год в Аргентину прибыли более 23 тысяч россиян. Большинство сделали это ради паспорта, но многие в итоге остались здесь жить, рассказал Виейра. В феврале 2023 года стало известно, что беременным россиянкам стали массово отказывать во въезде в Аргентину.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#россияне #гражданство #аргентина #дипломат
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...