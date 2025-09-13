Адвокат заявил, что часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один» стоят меньше МРОТ

Часы «Такой Тимур Иванов один» стоят меньше минимального размера оплаты труда, рассказал адвокат бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова журналистам.





По словам Дениса Балуева, найденные при обыске часы — производства Poljot («Полет»), они стоят 14,6 тысячи рублей. Он утверждает, что это был шуточный подарок военному от друзей.





Ранее стало известно, что у экс-заместителя Сергея Шойгу нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один». Эту вещь обнаружили во время обысков в загородном доме бывшего заместителя министра обороны, писал ТАСС.





Также у бывшего военного чиновника изъяли коллекцию из более чем 40 часов и 170 дорогостоящих ювелирных изделий. Среди украшений более 50 колец, свыше 40 серег, а также несколько десятков колье, запонок и браслеты. Все они — из золота и серебра, в основном со вставками из бриллиантов.





Генпрокуратура планирует через суд изъять это и другое имущество на более чем миллиард рублей.