Путин: Москва стала крепким тылом для армии России в ходе СВО

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Он подчеркнул, что «десятки тысяч москвичей доблестно сражаются на передовой» и, «как уже не раз бывало в истории, Москва стала крепким тылом армии России».





«Более 500 московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранения военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах. Сотни московских специалистов, врачей, работников специальных служб, строителей, управленцев ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии», — сказал глава государства, выступая в концертном зале «Зарядье».





По словам президента, Москва уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для успехов на годы и десятилетия вперед.





«Город со славной историей, великими духовными, культурными, ратными и трудовыми традициями — сегодня он является флагманом поступательного, уверенного движения вперед всей России, укрепления нашей суверенной и сильной державы», — отметил Путин.





В День города Москвы Путин и Собянин также открыли четыре новые станции Троицкой линии метро. Маршрут продлен от «Новаторской» до «ЗИЛа».