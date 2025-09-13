В Москве уже проголосовали 10,6 тысячи жителей регионов

Голосование за глав субъектов России продолжается в Москве, свой выбор уже сделали 10,6 тысячи человек. Об этом сообщили журналистам в ходе дневного брифинга в Общественном информационном центре.





«Свой выбор уже сделали 10,6 тысячи человек. Активнее всего голосуют жители Брянской, Тамбовской и Курской областей, а также Краснодарского края», — рассказал секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.





Он также отметил, что голосование продолжается в штатном режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано.





Заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Александр Асафов напомнил, что на каждом участке находятся общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий.