Новости
Новости 18+
St
В Москве уже проголосовали 10,6 тысячи жителей регионов
18+
Активнее всего голосуют избиратели из Брянской, Тамбовской и Курской областей undefined
Новости

В Москве уже проголосовали 10,6 тысячи жителей регионов

Активнее всего голосуют избиратели из Брянской, Тамбовской и Курской областей

Голосование за глав субъектов России продолжается в Москве, свой выбор уже сделали 10,6 тысячи человек. Об этом сообщили журналистам в ходе дневного брифинга в Общественном информационном центре.


«Свой выбор уже сделали 10,6 тысячи человек. Активнее всего голосуют жители Брянской, Тамбовской и Курской областей, а также Краснодарского края», — рассказал секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.


Он также отметил, что голосование продолжается в штатном режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано.


Заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Александр Асафов напомнил, что на каждом участке находятся общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #выборы #единый день голосования
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...