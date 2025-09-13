Участники СВО поздравили Москву с Днем города

Столица отмечает свой 878-й день рождения 13 и 14 сентября. В честь этого запланировано 138 различных мероприятий для гостей и жителей города. Торжества проходят на площадках в центре столицы и других административных округах, а также в парках и учреждениях культуры.





Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил столицу с 878-летием. В своем видеообращении он отметил, что на долю города выпало множество испытаний. Однако, по его словам, Москва всегда побеждала и становилась сильнее.