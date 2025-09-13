Зампред Госдумы Петр Толстой оценил проведение выборов в Москве

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой оценил наблюдение за выборами в Общественном инфоцентре в Москве.





«Выборы, как и другие процессы, в Москве организованы на высоком уровне. Очень хочется, чтобы этот опыт был масштабирован в регионах страны», — сказал он.





Толстой напомнил, что об этом говорил президент России Владимир Путин, поздравляя москвичей с Днем города.





«Мы очень рады тому, что жители нашей большой России могут, находясь в Москве, в столице, идя по своим делам, зайдя в торговый центр, проезжая через станцию метро или просто увидев пункт голосования, отдать свои голоса за кандидатов из своих регионов. Мы уверены в том, что этот опыт, эта возможность, они постепенно будут расширяться. Уже когда один раз человек попробовал, он знает, что это удобно, быстро, надежно», — заявил депутат.





Толстой добавил, что система контроля за выборами в Москве помогает сделать процесс прозрачным.





Выборы проходят с 12 по 14 сентября включительно. Чтобы отдать свой голос в Москве, жители регионов, в которых выбирают губернаторов, должны были заранее подать заявления.