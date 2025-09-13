Новости
На заводе «Башнефти» случился пожар из-за атаки украинских дронов
Пожар начался на предприятии «Башнефти» из-за атаки БПЛА, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. 


Сначала охрана завода открыла огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по одному дрону. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории предприятия. 


Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения. Возник пожар, который сейчас ликвидируют, написал Хабиров в своем Telegram-канале. 


После этого сбили еще один беспилотник. Масштаб последствий его падения уточняют. На месте работают правоохранительные органы, руководство «Башнефти» и представители Минэкологии.

