На заводе «Башнефти» случился пожар из-за атаки украинских дронов

Пожар начался на предприятии «Башнефти» из-за атаки БПЛА, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.





Сначала охрана завода открыла огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия по одному дрону. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории предприятия.





Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения. Возник пожар, который сейчас ликвидируют, написал Хабиров в своем Telegram-канале.





После этого сбили еще один беспилотник. Масштаб последствий его падения уточняют. На месте работают правоохранительные органы, руководство «Башнефти» и представители Минэкологии.