Владислав Даванков посетил экстерриториальный участок в Москве

Заместитель председателя Государственной думы РФ Владислав Даванков посетил экстерриториальный участок, открытый во время региональных выборов для гостей столицы в центре госуслуг района Даниловский.





«Голосование на участке идет активно, люди делают свой выбор и дальше спешат по своим делам. Я знаю специфику организации выборов: за этим штатным и спокойным процессом стоит большая работа Москвы, которая сделала возможным увеличить явку и сделать голосование более доступным и удобным: в этом убедились и региональные представители», — заявил Даванков.





Участок расположен на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Ривьера». Вместе с наблюдателями от партии «Новые люди» Даванков ознакомился с работой членов избирательной комиссии и смог увидеть, как проходит голосование.





С 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проходят выборы губернаторов, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков, расположенных в разных районах Москвы. Сделать это можно при помощи современных терминалов электронного голосования.