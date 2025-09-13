Новости
Новости 18+
St
В Орловской области при подрыве на железной дороге погибли два человека, один ранен
18+
Задерживается движение поездов undefined
Новости

В Орловской области при подрыве на железной дороге погибли два человека, один ранен

Задерживается движение поездов

Два человека погибли, один ранен при подрыве обнаруженного взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. 


Инцидент произошел при проверке на железной дороге. Глава региона указал, что взрывных устройств было несколько. 


В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос о доставке людей до мест проживания автобусами. 


Проводится комплекс оперативных мероприятий, в том числе по розыску лиц, причастных к совершению преступления.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#взрыв #орловская область #погибшие
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...