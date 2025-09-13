В Орловской области при подрыве на железной дороге погибли два человека, один ранен

Два человека погибли, один ранен при подрыве обнаруженного взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.





Инцидент произошел при проверке на железной дороге. Глава региона указал, что взрывных устройств было несколько.





В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос о доставке людей до мест проживания автобусами.





Проводится комплекс оперативных мероприятий, в том числе по розыску лиц, причастных к совершению преступления.