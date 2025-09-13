Новости
На участках в Москве за два дня проголосовали более 11 600 жителей регионов
Финальный день выборов — 14 сентября undefined
Свыше 11 600 избирателей из регионов проголосовали на экстерриториальных избирательных участках в Москве за два дня на выборах глав 19 субъектов России. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут. 


Он подчеркнул, что 14 экстерриториальных избирательных участков в Москве завершили свою работу 13 сентября, а завтра в 08:00 они откроются снова.


Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев рассказал, что оба дня голосования прошли в штатном режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано.

