В Краснодарском крае мужчина спас похороненную заживо кошку

Краснодарец руками откопал заживо похороненную кошку. Спасенной дали кличку Удача.





Все произошло в лесу недалеко от хутора Даманка. Люди услышали стоны и не сразу поняли, что они доносятся из-под земли, пишет местный Telegram-канал. Оказалось, там был закопан пакет, а в нем — кошка.





Животное сначала не могло распрямиться. Нашедшие кошку переживали, что у нее сломан позвоночник. В клинике выяснилось, что все кости у нее целы.





У животного стресс и обезвоживание. Когда Удача восстановится, ей будут искать семью.