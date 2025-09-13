Новости
В Краснодарском крае мужчина спас похороненную заживо кошку
Краснодарец руками откопал заживо похороненную кошку. Спасенной дали кличку Удача. 


Все произошло в лесу недалеко от хутора Даманка. Люди услышали стоны и не сразу поняли, что они доносятся из-под земли, пишет местный Telegram-канал. Оказалось, там был закопан пакет, а в нем — кошка. 


Животное сначала не могло распрямиться. Нашедшие кошку переживали, что у нее сломан позвоночник. В клинике выяснилось, что все кости у нее целы. 


У животного стресс и обезвоживание. Когда Удача восстановится, ей будут искать семью.

