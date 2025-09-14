Число погибших при подрыве на железной дороге в Орловской области выросло до трех

Сотрудник Росгвардии скончался в Орловской области после подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.





Инцидент произошел в субботу, 13 сентября, при проверке железнодорожной инфраструктуры. В ходе осмотра были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из которых погибли два человека. Еще один военнослужащий был госпитализирован с тяжелыми ранениями.





«К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец», — написал глава региона.





Общее число погибших возросло до трех человек.





Андрей Клычков добавил, что правительство области окажет всю необходимую помощь семьям погибших военнослужащих.





Администрация организовала автобусную перевозку пассажиров остановившихся из-за инцидента поездов в обход поврежденного участка железной дороги.