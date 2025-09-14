В Москве стартовал третий день голосования на выборах глав регионов

В Москве в 08:00 открылись 14 экстерриториальных избирательных участков, начался третий день выборов глав субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».





На утреннем брифинге в Общественном информационном центре председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев заявил, что сегодня завершающий день голосования. Он напомнил, что все, кто планировал проголосовать в столице, могут сделать это до 20:00 на любом открытом участке. Это первый опыт Москвы по оказанию помощи жителям других регионов в голосовании за глав своих субъектов.





Голосование в столице началось в пятницу, 12 сентября. Как рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, первым жителем другого региона, проголосовавшим в Москве, стал житель Тамбовской области, который отдал свой голос через минуту после начала голосования.





Костырко отметил, что средний избиратель — это мужчина в возрасте до 40 лет, который приходит на участки в первые часы голосования.

Заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы Александр Асафов сообщил, что голосование в столице проходит штатно, без нарушений.





По словам Асафова, на каждом участке присутствуют общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий. Кроме того, ведется видеонаблюдение за всеми участками в Общественном информационном центре, что позволяет уверенно утверждать об отсутствии нарушений за прошедшие два дня.





С 12 по 14 сентября в Москве голосуют жители 19 регионов, заранее подавшие соответствующее заявление. Они могут отдать свой голос электронно с помощью терминалов на любом из 14 экстерриториальных избирательных участков в столице, имея при себе паспорт.