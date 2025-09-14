Новости
Владимир Путин наградил Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» в день его юбилея
Политику исполнилось 60 лет undefined
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.


Награждение приурочено к 60-летнему юбилею Медведева, который он отмечает в воскресенье, 14 сентября.


«За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.


Сейчас Дмитрий Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности РФ и является председателем партии «Единая Россия».

