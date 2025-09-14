Сразу два инцидента произошли на железной дороге в Ленобласти, есть погибший

Новости
Сразу два происшествия произошли на железной дороге в Ленинградской области за сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.


Первый случай произошел на перегоне Строганово — Мшинская в Лужском районе, там с рельсов сошли три вагона порожнего товарного состава. Всего в составе было 15 цистерн. Правоохранительные органы проверяют версию о диверсии, на месте работают саперы.


Из-за случившегося движение поездов на участке Сиверская — Луга было приостановлено, возможны задержки в движении как грузовых, так и пассажирских составов дальнего следования. По данным РЖД, к месту происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга.


Второй сход случился в Гатчинском округе, речь идет об одиночном тепловозе в районе станции Семрино. Машинист поезда погиб, его зажало в кабине. После деблокировки он скончался в машине скорой помощи. 


Губернатор Ленинградской области заявил, в регионе будут усилены меры безопасности на всех видах транспорта. Для восстановления движения поездов направлены дополнительные силы.


В Орловской области также случились ЧП на железной дороге. Там в результате взрыва погибли сотрудники Росгвардии.

