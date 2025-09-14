Александр Хинштейн проголосовал на выборах губернатора Курской области

Политик отдал свой голос на одном из избирательных участков в Курске. Хинштейн заполнил необходимые документы и опустил бюллетень в урну для голосования. Напомним, что выборы глав нескольких российских регионов проходят в единый день голосования.





«Я голосую за развитие Курской области. Я голосую за цветущий курский край, за безопасность людей, за порядок, за справедливость», — сказал Хинштейн журналистам.





Он добавил, что поддерживает сохранение и развитие культурного и исторического наследия региона и создание условий для достойной жизни курян. Особый акцент врио губернатора сделал на необходимости обеспечения спокойствия и безопасности в области.





Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области в конце 2024 года.