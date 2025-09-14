Новости
Новости 18+
St
Александр Хинштейн проголосовал на выборах губернатора Курской области
18+
Глав также выбирают в других субъектах РФ undefined
Эксклюзив Новости

Александр Хинштейн проголосовал на выборах губернатора Курской области

Глав также выбирают в других субъектах РФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн проголосовал на выборах главы региона. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Политик отдал свой голос на одном из избирательных участков в Курске. Хинштейн заполнил необходимые документы и опустил бюллетень в урну для голосования. Напомним, что выборы глав нескольких российских регионов проходят в единый день голосования.


«Я голосую за развитие Курской области. Я голосую за цветущий курский край, за безопасность людей, за порядок, за справедливость», — сказал Хинштейн журналистам.


Он добавил, что поддерживает сохранение и развитие культурного и исторического наследия региона и создание условий для достойной жизни курян. Особый акцент врио губернатора сделал на необходимости обеспечения спокойствия и безопасности в области.


Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области в конце 2024 года. 

#выборы #курская область #александр хинштейн
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...