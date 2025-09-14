Новости
В Иркутской области нашли мертвым пропавшего молодого судью Курца
Мужчина ушел из дома 3 сентября undefined
Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц найден мертвым в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.


«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в публикации в Telegram-канале.


Церемония прощания состоится 16 сентября.


Судья исчез после того, как покинул свой дом в ночь на 3 сентября. Он занимал должность с ноября 2023 года. С 2016 года работал судьей Арбитражного суда Иркутской области. До этого Курц преподавал, руководил секретариатом и был помощником председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.


Курц родился в 1987 году. Он с отличием окончил Иркутский юридический институт в 2008 году.

