В Иркутской области нашли мертвым пропавшего молодого судью Курца

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц найден мертвым в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.





«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в публикации в Telegram-канале.





Церемония прощания состоится 16 сентября.





Судья исчез после того, как покинул свой дом в ночь на 3 сентября. Он занимал должность с ноября 2023 года. С 2016 года работал судьей Арбитражного суда Иркутской области. До этого Курц преподавал, руководил секретариатом и был помощником председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.





Курц родился в 1987 году. Он с отличием окончил Иркутский юридический институт в 2008 году.