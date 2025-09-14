«К ракетным опасностям устойчивы»: россиянка рассказала о выборах и ожиданиях от нового губернатора Курской области

Новости
Жительница Курской области выразила уверенность в безопасности избирательных участков во время голосования, несмотря на сложную обстановку в регионе. Ее слова передает корреспондент Daily Storm.

«Голосую за будущее своего ребенка и за свое собственное. От нового губернатора ожидаем развития Курска, новой инфраструктуры. Хочется, чтобы появлялось больше общественных пространств, чтобы проводить время с детьми», — рассказала участница выборов.


Местная жительница отметила, что жители региона уже устойчивы к сиренам и ракетным опасностям. Избирательные участки, по ее оценке, безопасны.


Девушка пришла на выборы в прекрасном настроении и воспользовалась программой «Мобильный избиратель», что позволило ей проголосовать не по месту регистрации, а по фактическому месту нахождения, так как она заранее подала соответствующее заявление.


Ранее на выборах главы региона проголосовал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

#выборы #губернатор #курская область
