Портал «Госуслуги» столкнулся с масштабными сбоями в день голосования

Сбои произошли в работе портала «Госуслуги» в единый день голосования 14 сентября. Это следует из данных ресурса по отслеживанию сбоев Downdetector.





Наибольшее количество обращений было зафиксировано в 12:45 по московскому времени, люди массово столкнулись с невозможностью доступа к электронным государственным сервисам. Сбои затронули пользователей в различных регионах России, включая центральные и отдаленные области. Граждане сообщают о полном отсутствии доступа к ресурсу или о критических ошибках при попытке войти в личный кабинет.





Так, «Госуслуги» в перебоями работают в Калужской, Новгородской, Московской областях, Республике Северная Осетия, Удмуртской Республике. Основные проблемы, с которыми столкнулись пользователи: полная недоступность сайта, невозможность загрузки главной страницы портала, ошибки при авторизации, отсутствие доступа к личному кабинету. Технические неполадки наблюдаются у пользователей различных устройств и операционных систем.





Напомним, что сегодня в России проходит голосование на выборах губернаторов и депутатов нескольких российских регионов.