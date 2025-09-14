Представители КПРФ посетили Общественный инфоцентр в Москве

В Москве представители КПРФ Георгий Камнев и Виктор Царихин посетили Общественный информационный центр для наблюдения за электронным голосованием на выборах глав 19 регионов на экстерриториальных участках. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».





Царихин отметил, что работа экстерриториальных участков демонстрирует готовность людей к использованию терминалов для голосования.





«В Москве все проходит спокойно, нам не поступало сообщений о сбоях или нарушениях», — подчеркнул он.





Во время визита делегация ознакомилась с коммуникацией с наблюдателями на участках, сервисом по наблюдению за голосованием и системой видеонаблюдения. Также они провели видеоконференцию с наблюдателем на одном из участков в торговом центре «Ривьера».





С 12 по 14 сентября жители 19 регионов могут проголосовать за глав своих субъектов на 14 экстерриториальных участках в Москве. Для этого было необходимо заранее подать заявление на портале «Госуслуги». Участки оборудованы камерами видеонаблюдения.