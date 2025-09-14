Германия ужесточила выдачу виз россиянам

Германия ужесточила условия выдачи шенгенских и национальных виз россиянам. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу посольства ФРГ в РФ.





Это решение, как уточняется, было принято в ответ на возросшие риски для безопасности Евросоюза из-за боевых действий на Украине.





«Федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз», — заявили в посольстве.





Там также подчеркнули, что если у россиян нет веских причин для поездки в ФРГ, то процесс рассмотрения их визовых заявок может занять больше времени и быть более тщательным.





В то же время ТАСС со ссылкой на посольство пишет, что речь идет об ограничениях 2022 года.





12 сентября агентство DPA раскрыло планы правительства Германии по новому пакету санкций ЕС. В рамках этих мер планируется ввести ограничения на выдачу виз россиянам для посещения стран Шенгенской зоны. Документы требуют от Еврокомиссии полной реализации рекомендаций 2022 года, предусматривающих значительное сокращение числа туристических виз для граждан России. Согласно последним данным, в 2024 году Германия выдала россиянам около 27,3 тысячи шенгенских виз.