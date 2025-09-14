На участках в Москве проголосовали уже 13 тысяч жителей регионов

Голосование на экстерриториальных участках Москвы активно продолжается, уже 13 тысяч избирателей из 19 регионов отдали свои голоса. Об этом сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.





Он отметил, что в Общественном информационном центре ведется наблюдение за процессом электронного голосования за глав регионов на экстерриториальных участках столицы.





По словам Попова, голосование проходит успешно. На текущий момент свои голоса отдали 13 тысяч жителей разных регионов. По активности лидируют избиратели из Курской, Тамбовской и Брянской областей. Техника и информационная система работают без сбоев, никаких нареканий со стороны избирателей, наблюдателей или членов комиссий не поступало, уточнил Попов.





Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев рассказал, что на всех 14 экстерриториальных участках в городе продолжают работать общественные наблюдатели и представители парламентских партий, прошедшие необходимое обучение.





«Мы со своей стороны видим картинку на всех участках, работают наши наблюдатели. У нас также нет жалоб, каких-то претензий по ходу голосования, нет обращений от москвичей или жителей регионов, которые голосуют», — передает Агентство городских новостей «Москва» слова Ковалева.





Выборы высших должностных лиц в 19 регионах проходят с 12 по 14 сентября. Избиратели могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве, включая центры госуслуг, метро и другие общественные места. Для участия в дистанционном голосовании необходимо было заранее подать заявление на портале «Госуслуги». Экстерриториальные участки оснащены камерами видеонаблюдения, а за процессом голосования наблюдают как общественные наблюдатели, так и представители партий.