Татьяна Москалькова посетила экстерриториальный участок в Москве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила экстерриториальный избирательный участок на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».





Этот участок предназначен для жителей 19 регионов, где проходят выборы глав субъектов, чтобы люди могли проголосовать за своих кандидатов, находясь в столице. Татьяна Москалькова отметила, что экстерриториальное голосование расширяет возможности граждан для реализации их избирательных прав, гарантированных Конституцией.





Во время визита она пообщалась с членами избирательной комиссии и наблюдателями, а также ознакомилась с процессом голосования на электронных терминалах. Омбудсмен оценила организацию выборов в непривычных для них условиях.





В этом году с 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проходят выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков в разных районах Москвы. Участки организовали в центрах госуслуг, на станциях метро и в других общественных пространствах. Для участия в экстерриториальном голосовании необходимо заранее подать заявление на портале «Госуслуги». На каждом участке установлены камеры видеонаблюдения, а за избирательным процессом следят наблюдатели.