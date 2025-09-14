Умер заслуженный артист России Дмитрий Лагачев, озвучивший ослика Иа-Иа в «Винни-Пухе»

Российский актер Дмитрий Лагачев скончался в возрасте 56 лет. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила актриса Кристина Шаманиди-Бойцова 13 сентября.





«Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь! Благодарю Бога за то, что Вы были в моей жизни!» — написала она.





В кино Лагачев дебютировал во второй половине 1990-х годов. Он запомнился зрителям благодаря ролям в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Как в кино» и фильме «Гарпастум». Однако наибольшую известность и любовь публики ему принесла работа в озвучивании. Например, его голосом говорит ослик Иа-Иа в американском «Винни-Пухе».





Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1993 году он присоединился к труппе Театра юного зрителя имени Брянцева.





Также он работал доцентом и автором научных публикаций в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.