Новости
Новости 18+
St
Кандидат на должность главы Коми оценил работу Общественного инфоцентра в Москве
18+
Он назвал электронное голосование шагом к заботе об экологии undefined
Новости

Кандидат на должность главы Коми оценил работу Общественного инфоцентра в Москве

Он назвал электронное голосование шагом к заботе об экологии

Кандидат на пост главы Республики Коми от партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев посетил экстерриториальные избирательные участки в Москве, где жители 19 субъектов РФ продолжают голосовать в электронном формате. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».


Соловьев отметил, что организация участков в других городах и регионах — это хорошая инициатива. По его мнению, использование системы электронного голосования через терминалы в Москве позволяет избежать печати бюллетеней, что способствует сохранению лесов.


«Ненапечатанные бюллетени сохраняют деревья», — сказал он.


Кандидат участвовал в видеоконференции с наблюдателями Общественного информационного центра Москвы, находясь на традиционном избирательном участке в Сыктывкаре.


С 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проводятся выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве. Эти участки расположены в различных районах столицы: в центрах госуслуг, на станциях метро и в других общественных местах. Голосование осуществляется с помощью современных терминалов электронного голосования. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #экология #голосование
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...