Кандидат на должность главы Коми оценил работу Общественного инфоцентра в Москве

Кандидат на пост главы Республики Коми от партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев посетил экстерриториальные избирательные участки в Москве, где жители 19 субъектов РФ продолжают голосовать в электронном формате. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».





Соловьев отметил, что организация участков в других городах и регионах — это хорошая инициатива. По его мнению, использование системы электронного голосования через терминалы в Москве позволяет избежать печати бюллетеней, что способствует сохранению лесов.





«Ненапечатанные бюллетени сохраняют деревья», — сказал он.





Кандидат участвовал в видеоконференции с наблюдателями Общественного информационного центра Москвы, находясь на традиционном избирательном участке в Сыктывкаре.





С 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проводятся выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве. Эти участки расположены в различных районах столицы: в центрах госуслуг, на станциях метро и в других общественных местах. Голосование осуществляется с помощью современных терминалов электронного голосования.