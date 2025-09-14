Дмитрий Свищев оценил ход голосования на экстерриториальных участках в Москве

Представитель ЛДПР и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев побывал на избирательных участках в Москве. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».





Депутат ознакомился с процессом голосования на выборах губернаторов. Он посетил два избирательных участка в МФЦ, где используется новый формат голосования. По словам Свищева, замечаний к работе участков нет, а система электронного голосования завоевала доверие благодаря успешному применению в прошлых избирательных кампаниях. Наблюдение за выборами в столице традиционно организовано на высоком уровне, добавил он.





Парламентарий побывал на экстерриториальном участке во флагманском центре госуслуг в «Афимолл Сити» и в Общественном информационном центре, где в дни голосования собираются представители СМИ, общественных организаций и эксперты.





Свищев отметил, что инфоцентр постоянно поддерживает связь с наблюдателями на 14 участках, отслеживая ситуацию с помощью камер видеонаблюдения и обеспечивая непрерывность электронного голосования.





Представители всех парламентских партий направили наблюдателей как на традиционные участки в регионах, так и на экстерриториальные в Москве. Наблюдатели от ЛДПР, как и от других партий, имеют доступ к сервису обзервер, который позволяет следить за электронным голосованием, а также могут наблюдать за ситуацией на каждом из 14 московских участков благодаря системе видеонаблюдения.





С 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где состоятся выборы высших должностных лиц, смогут проголосовать на одном из 14 экстерриториальных участков, расположенных в Москве. Эти участки находятся в различных общественных местах, таких как центры госуслуг, станции метро и другие общественные пространства. Голосование проводится с использованием современных терминалов электронного голосования.