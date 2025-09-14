Министр здравоохранения России Мурашко спас пассажира во время полета во Вьетнам

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оказал экстренную медицинскую помощь пассажиру рейса Москва — Ханой. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.





В публикации говорится, что 50-летнему россиянину стало плохо на третьем часу полета — у него случился гипертонический криз. Экипаж вьетнамской авиакомпании обратился к пассажирам с просьбой о помощи. Выяснилось, что тем же рейсом в командировку для встречи с руководством Вьетнама летит глава Минздрава России. Мурашко в течение часа стабилизировал состояние мужчины.





Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи и приему лекарств пассажира удалось спасти. Он благополучно долетел до Ханоя.