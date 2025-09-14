В Москве завершилось голосование на выборах глав регионов

В Москве завершилось голосование на выборах глав 19 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщается на портале mos.ru.





Желающие могли проголосовать 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 на любом из 14 экстерриториальных участков в столице. Этой возможностью воспользовались более 13,7 тысячи жителей Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя. Все они заранее подали заявление на портале государственных услуг.





Власти столицы выделили необходимые помещения, предоставили технику и инфраструктуру для проведения выборов. Были организованы избирательные комиссии, и по запросу Центральной избирательной комиссии обеспечено наблюдение. Участки были расположены в центрах госуслуг «Мои документы», на станции метро «Курская» и в гостиничном комплексе «Измайлово».





Жители регионов голосовали дистанционно через терминалы, что обеспечивало анонимность и защиту данных. Процесс голосования проходил без сбоев в течение трех дней.





Результаты дистанционного голосования будут расшифрованы после завершения процедуры объединения частей ключа. Затем Центризбирком передаст эти данные избирательным комиссиям субъектов РФ.